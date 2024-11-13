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Shaman приехал на Троекуровское кладбище на прощание с Коробковым-Землянским

Shaman приехал на прощание со своим пресс-секретарем Коробковым-Землянским

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Владимир Трефилов/РИА Новости

Певец Shaman приехал на прощание со своим пресс-секретарем Антоном Коробковым-Землянским. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Прощание с директором проходит в Большом траурном зале Троекуровского кладбища.

По данным РИА Новости, могила Коробкова-Землянского будет рядом с военным корреспондентом Владленом Татарским.

Антон Коробков-Землянский скончался 9 ноября, ему было 40 лет. Он начал задыхаться у себя дома, медики не смогли его спасти. СМИ связывали случившееся с проблемами с сердцем: инфарктом миокарда или сердечной недостаточностью. Для выяснения обстоятельств назначена экспертиза.

Коробков-Землянский родился в Красноярском крае, в 2007 году переехал в Москву, где начал работать на Первом канале. Затем занимался медиаменеджментом: основал и возглавил медиаагентство «Легенда», был директором фонда «Сколково» по новым медиа и главным редактором информационного агентства «Молния», а также руководил службой новых медиа телеканала «Россия». С 2015 по 2017 год был пресс-секретарем Филиппа Киркорова, а с 2022 года возглавлял пресс-службу Shaman. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее продюсер Иосиф Пригожин рассказал, каким при жизни был Коробков-Землянский.

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