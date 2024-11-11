Проблемы с сердцем или неизвестное вещество: от чего умер пресс-секретарь Shaman РИА: пресс-секретарь Shaman мог умереть после отравления неизвестным веществом

Пресс-секретарь Shaman Антон Коробков-Землянский мог умереть из-за отравления неизвестным веществом. Такую версию выдвинуло РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. Ранее СМИ связывали его кончину с проблемами с сердцем: возможными причинами смерти мужчины называли инфаркт миокарда и сердечную недостаточность. Коробков-Землянский скончался вечером 9 ноября в своей квартире в Москве, для выяснения обстоятельств назначена экспертиза.

Причиной смерти пресс-секретаря Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) Антона Коробкова-Землянского могло стать отравление неустановленным веществом. Об этом со ссылкой на информированный источник сообщило РИА Новости.

«Предварительная причина смерти — отравление неустановленным веществом», — заявил источник агентства.

При этом он отметил, что для выяснения точной причины смерти мужчины будет проведена экспертиза.

Антон Коробков-Землянский скончался в возрасте 40 лет. По данным журнала Star Hit, это произошло 9 ноября. Издание сообщило, что пресс-секретарю Shaman стало плохо, после чего его жена вызвала скорую, однако прибывшим на место медикам не удалось спасти мужчину. При этом источник РИА Новости в правоохранительных органах заявил, что супруга Коробкова-Землянского обнаружила его уже мертвым. Повреждений на теле не было.

Инфаркт или сердечный приступ

Ранее СМИ связывали кончину Коробкова-Землянского с проблемами с сердцем. Так, агентство ТАСС со ссылкой на медицинские службы сообщило, что причиной смерти пресс-секретаря Shaman, по предварительным данным, стала сердечно-сосудистая недостаточность. Такую же версию выдвинул источник телеканала РЕН ТВ.

Telegram-канал SHOT же заявил, что у пресс-секретаря Shaman случился инфаркт миокарда.

«В субботу около девяти вечера 40-летнему пиарщику стало плохо дома. Он начал задыхаться в своей квартире на Проспекте Мира. Супруга Антона сама пыталась спасти мужа и делала ему массаж сердца», — говорится в публикации канала.

При этом скорую домой к Коробкову-Землянскому, по данным SHOT, вызвал сосед из дома напротив — он увидел происходящее через окно. Приехавшие медики не смогли откачать мужчину и в 21:50 мск констатировали его смерть.

Mash же сообщал, что пресс-секретарь певца скончался из-за сердечного приступа. По данным Telegram-канала, ранее проблем с сердцем у мужчины не было, однако в последнее время пиар-менеджер часто переживал на работе, и у него случались нервные срывы.

«Буквально позавчера случился скандал: слова Коробкова-Землянского неправильно поняли, ему пришлось оправдываться за публикации в СМИ. На фоне этого он сильно разволновался», — уточнил Mash, имея в виду спор пресс-секретаря с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым из-за гонораров артистов.

При этом портал mk.ru, напротив, писал, что Коробков-Землянский уже имел проблемы с сердцем — однако не уточнил, какие именно.

«Некогда мужчина страдал сердечной патологией – об этом медикам сообщили родственники. Также возможно, что ситуацию усугубил бокал алкоголя, который погибший употребил за приемом пищи», — говорится в публикации.

Коробков-Землянский родился в Красноярском крае, в 2007 году переехал в Москву, где начал работать на «Первом канале». Затем занимался медиаменеджментом: основал и возглавил медиаагентство «Легенда», был директором фонда «Сколково» по новым медиа и главным редактором информационного агентства «Молния», а также руководил службой новых медиа телеканала «Россия». С 2015 по 2017 годы был пресс-секретарем Филиппа Киркорова, а с 2022 года возглавлял пресс-службу Shaman.

Похороны Коробкова-Землянского уже назначены на 13 ноября, заявили ТАСС в его окружении. Его захоронят на Троекуровском кладбище в столице, церемония прощания начнется в 14:00 мск.