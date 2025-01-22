В Госдуме заявили, что страховые пенсии доиндексируют в феврале

У правительства России есть право доиндексировать страховые пенсии, такая надбавка произойдет 1 февраля текущего года. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель комитета Государственной думы по социальной политике Ярослав Нилов.

«Пенсии 1 февраля будут доиндексированы, в том числе доплата произойдет и за январскую пенсию», — сказал он.

22 января президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании по экономическим вопросам, что в стране будут проиндексированы страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия. По его словам, индексация будет проведена по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%.

Глава государства поручил реализовать соответствующие решения «задним числом» — с 1 января 2025 года.

В январе россиянам проиндексировали страховые пенсии на 7,3% в соответствии с прогнозируемой инфляцией по итогам 2024 года. Однако фактический показатель оказался выше. Росстат отчитался, что рост потребительских цен в прошлом году составил 9,52%.

Ранее россиянам назвали два шага для увеличения пенсии.