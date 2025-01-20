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Россиянам назвали два шага для увеличения пенсии

Депутат Никитин: белая зарплата и уход за пожилым может увеличить будущую пенсию
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ImYanis/Shutterstock/FOTODOM

Россияне могут увеличить свою будущую пенсию, работая официально и используя предусмотренные законом варианты — например, уход за пожилым человеком. Об этом «Газете.Ru» сказал депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин.

«Однозначно увеличение будущей пенсии — это комплексная задача, требующая как личных усилий, так и поддержки государства. Первый и главный шаг – это официальная работа с «белой зарплатой». Второй шаг — использовать все предусмотренные законом варианты, например, добровольные отчисления в негосударственные пенсионные фонды, вложение материнского капитала в пенсионные накопления, оформление ухода за пожилым человеком или с инвалидностью», — пояснил депутат.

По его словам, если человек начнет ежемесячно откладывать по 500 рублей на негосударственный пенсионный счет и сможет ежегодно увеличивать свой доход на 5%, то через 10-20 лет его пенсия будет выше примерно на 10-15%, чем у тех, кто полагается только на государственные выплаты.

Депутат сказал, что уход за пенсионером старше 80 лет или человеком с инвалидностью дает дополнительные пенсионные баллы. В данном случае за каждый полный год будет получено 1,8 пенсионного коэффициента, что составит на 2025 год 256,96 рубля прибавки к пенсии. А с помощью материнского капитала женщина может как увеличить пенсию, так и дополнительно получить доход за каждые пять лет нахождения этой суммы на накопительном счете, заключил Никитин.

Страховая пенсия россиян в декабре 2024 года составляла 20 тыс. рублей, в январе она была увеличена до 21 460 рублей с учетом индексации в 7,3%. Россиянам сделают перерасчет пенсий с учетом инфляции в 9,52% по итогам 2024 года, заявил «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. Он добавил, что планируется выплатить суммы индексации и за январь 2025 года.

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