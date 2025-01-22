Путин сообщил о новой индексации страховых и военных пенсий

Путин заявил, что страховые и военные пенсии проиндексируют на 9,5%

В России будут проиндексированы страховые и военные пенсии, социальные выплаты и пособия. Об этом во время совещания по экономическим вопросам заявил президент РФ Владимир Путин, сообщает ТАСС.

По его словам, индексация будет проведена по фактической инфляции прошлого года, то есть на 9,5%.

Глава государства поручил реализовать соответствующие решения «задним числом» — с 1 января 2025 года.

В ходе совещания он также сказал, что правительство РФ должно оперативно реагировать на ускорившуюся в стране инфляцию.

В январе россиянам проиндексировали страховые пенсии на 7,3% в соответствии с прогнозируемой инфляцией по итогам 2024 года. Однако фактический показатель оказался выше. Росстат отчитался, что рост потребительских цен в прошлом году составил 9,52%.

На этой неделе член экспертного совета по развитию цифровой экономики при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин заявил «Газете.Ru», что россиянам нужно внепланово повысить пенсии еще на 2-3%.

Ранее экономист заявил, что инфляция в России может снизиться до 5-6% в 2025 году.