Россиян нет среди пострадавших во время пожара на курорте в Турции

МИД РФ: россияне не пострадали при пожаре на курорте в Турции

Россияне не пострадали при пожаре на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу в Турции. Об этом сообщает департамент Ситуационно-кризисного центра МИД России.

«Турция. В городе Карталкая (провинция Болу) – пожар в гостинице. <...> Объявлен национальный траур. По информации российских загранучреждений, росграждан среди пострадавших нет», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

В ночь на 21 января в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в провинции Болу произошел сильный пожар. Здание находится на горе, что осложняло работу пожарных. Утверждается, что там не сработала сигнализация, поэтому постояльцы до последнего не знали о возгорании, а затем они уже не смогли выбраться. По последним данным, число жертв достигло 76 человек.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 22 января днем траура. Президент России Владимир Путин принес соболезнования турецкому лидеру в связи с ЧП.

Ранее в США предварительно оценили ущерб от пожаров в Лос-Анджелесе.