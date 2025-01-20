Раненой девочке из Херсонской области ампутировали ногу

Пятнадцатилетней девочке, раненной при обстреле села Бехтеры Херсонской области, ампутировали ногу. Об этом пишет РИА Новости.

«Всего ранены четверо несовершеннолетних. Девочке, 15 лет, ампутировали ногу, еще три ребенка в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.

Атака на село Бехтеры произошла 20 января. Удар кассетными боеприпасами пришелся на территорию возле школы в момент, когда дети и учителя подходили на занятия. Пострадали не менее 25 человек.

После обстрела село оказалось усеяно неразорвавшимися кассетами, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

До этого трое мирных жителей Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск.

Ранее ВСУ восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР.