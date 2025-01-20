Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Раненой девочке из Херсонской области ампутировали ногу

РИА Новости: раненой 15-летней девочке из Херсонской области ампутировали ногу
close
FotograFFF/Shutterstock

Пятнадцатилетней девочке, раненной при обстреле села Бехтеры Херсонской области, ампутировали ногу. Об этом пишет РИА Новости.

«Всего ранены четверо несовершеннолетних. Девочке, 15 лет, ампутировали ногу, еще три ребенка в тяжелом состоянии», — сказал собеседник агентства.

Атака на село Бехтеры произошла 20 января. Удар кассетными боеприпасами пришелся на территорию возле школы в момент, когда дети и учителя подходили на занятия. Пострадали не менее 25 человек.

После обстрела село оказалось усеяно неразорвавшимися кассетами, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

До этого трое мирных жителей Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск.

Ранее ВСУ восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами