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ВСУ восемь раз за сутки обстреляли территорию ДНР

Украинская армия за минувшие сутки восемь раз подвергла обстрелам территорию ДНР
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Sofiia Gatilova/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки восемь раз обстреляли территорию Донецкой народной республики. Об этом сообщается в Telegram-канале Управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины.

Обстрелы были зафиксированы на Горловском направлении. В общей сложности, украинские войска выпустили 19 единиц различных боеприпасов. В результате обстрелов был поврежден объект гражданской инфраструктуры и ранен мирный житель.

14 января сообщалось, что за период с февраля 2022 года по начало января 2025 года украинские войска выпустили по территории ДНР более 201 тысячи боеприпасов.

Удары украинских войск привели к масштабным разрушениям гражданской инфраструктуры в ДНР. По данным управления, за указанный период было повреждено 2744 транспортных средства, 4296 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе 239 медицинских учреждений, 861 учебное заведение, 1723 объекта социального обеспечения, 143 объекта критической инфраструктуры и 1330 объектов электро-, водо-, тепло- и газоснабжения. Кроме того, было зафиксировано 15 796 случаев повреждения жилых домов.

Ранее после удара по Донецку без света остались 1750 жителей.

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