Село Бехтеры после обстрела оказалось усыпано неразорвавшимися кассетами

После обстрела село Бехтеры усеяно неразорвавшимися кассетами, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Глава региона также уточнил, что число пострадавших в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины выросло до 25 человек, три человека в тяжелом состоянии. Раненных готовят к транспортировке в медучреждение.

Атака на село Бехтеры была совершена 20 января. Удар кассетными боеприпасами пришелся возле школы в момент, когда дети и учителя подходили на занятия.

Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали конвенцию.

В июле 2023 года США приняли решение о передаче Украине своих кассетных боеприпасов. При этом Украина письменно подтвердила отказ от ударов по РФ кассетными бомбами.

Ранее украинский дрон атаковал многоквартирный жилой дом в Каховке.