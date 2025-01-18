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Трое жителей Горловки пострадали во время обстрела города украинской армией

Приходько: трое жителей Горловки пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ
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FotograFFF/Shutterstock

Трое мирных жителей Горловки в Донецкой народной республике (ДНР) пострадали в результате обстрела со стороны украинских войск. Об этом заявил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале.

«В результате украинской вооруженной агрессии в жилом массиве «Строитель» ранен мирный житель Горловки», — написал он.

Позже он обновил информацию и указал, что число пострадавших мирных жителей достигло трех.

Город регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Накануне также был обстрелян жилой массив «Строитель» Никитовского района Горловки, в результате чего ранения получили пять человек.

Как заявил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин, город был обстрелян кассетными боеприпасами.

Горловка находится в 50 км к северу от Донецка. В городе расположен химический концерн «Стирол» и угледобывающие предприятия.

Ранее у памятника Ленина в ДНР оторвало руку в результате обстрела.

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