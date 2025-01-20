Число пострадавших в селе Бехтеры Херсонской области выросло до 21

Число пострадавших при обстреле в селе Бехтеры в Херсонской области выросло до 21, сообщил ТАСС пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко.
«В результате обстрела территории, прилегающей к школе ГБОУ ХО «Бехтерская школа Голопристанского муниципального округа», пострадал 21 человек», — поделился Василенко.
Он уточнил, что трое из пострадавших несовершеннолетние.
Губернатор региона Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ обстреляли село Бехтеры. Удар был нанесен кассетными боеприпасами.
Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения. Кассетные боеприпасы запрещены Конвенцией по кассетным боеприпасам в мае 2008 года. США, Россия и КНР не подписали конвенцию.
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