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Власти сообщили о росте числа пострадавших при обстреле села Бехтеры

Василенко: число пострадавших при обстреле села Бехтеры возросло до 25
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Владимир Сальдо/Тelegram

Пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко сообщил ТАСС, что число пострадавших в результате обстрела села Бехтеры увеличилось до 25.

«На данный момент число пострадавших возросло до 25», — поделился Василенко.

Он уточнил, что четверо пострадавших являются несовершеннолетними.

До этого член комитета Государственной думы по обороне Андрей Колесник заявил, что, нанося удары по территории России, Украина стремится улучшить для себя переговорные позиции.

По его словам, атака на Курскую область также является частью этого плана украинских властей.

20 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что ВСУ обстреляли село Бехтеры. Удар был нанесен кассетными боеприпасами.

Ранее украинский дрон атаковал многоквартирный жилой дом в Каховке.

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