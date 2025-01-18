Илон Маск предупредил о риске вымирания человечества

Человечеству грозит вымирание, заявил в соцсети X ее владелец, американский миллиардер Илон Маск. По его словам, если люди перестанут рожать детей, то человечество исчезнет.

Таким образом Маск прокомментировал исследование, представленное в журнале Lancet. Согласно их прогнозам, коэффициент фертильности к концу столетия резко снизится по всему миру.

До этого Маск заявил, что страны Европы, и в частности Германия, в настоящее время находятся на грани исчезновения из-за низкой рождаемости.

В октябре газета The New York Times писала, что миллиардер серьезно обеспокоен спадом рождаемости, собирается стать донором спермы и строит комплекс для своих детей в Техасе.

В сентябре Маск заявлял, что демографический кризис в Евросоюзе на фоне низкой рождаемости неизбежен. Самые низкие показатели рождаемости в Европе наблюдаются на Мальте (1,08), в Испании (1,16), в Италии (1,24), в Греции (1,32) и на Кипре (1,37).

Кроме того, в 2024 году в России зафиксирован исторический минимум рождаемости, который последний раз был в 1999 году после дефолта.

Ранее Путин назвал причины демографического провала в России.