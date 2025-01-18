Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Илон Маск предупредил о риске вымирания человечества

Илон Маск: Человечество вымрет, если люди перестанут заводить детей
close
Gonzalo Fuentes/Reuters

Человечеству грозит вымирание, заявил в соцсети X ее владелец, американский миллиардер Илон Маск. По его словам, если люди перестанут рожать детей, то человечество исчезнет.

Таким образом Маск прокомментировал исследование, представленное в журнале Lancet. Согласно их прогнозам, коэффициент фертильности к концу столетия резко снизится по всему миру.

До этого Маск заявил, что страны Европы, и в частности Германия, в настоящее время находятся на грани исчезновения из-за низкой рождаемости.

В октябре газета The New York Times писала, что миллиардер серьезно обеспокоен спадом рождаемости, собирается стать донором спермы и строит комплекс для своих детей в Техасе.

В сентябре Маск заявлял, что демографический кризис в Евросоюзе на фоне низкой рождаемости неизбежен. Самые низкие показатели рождаемости в Европе наблюдаются на Мальте (1,08), в Испании (1,16), в Италии (1,24), в Греции (1,32) и на Кипре (1,37).

Кроме того, в 2024 году в России зафиксирован исторический минимум рождаемости, который последний раз был в 1999 году после дефолта.

Ранее Путин назвал причины демографического провала в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами