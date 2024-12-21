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Маск допустил скорое исчезновение Европы

Маск: Германия и Европа находятся в глубоком кризисе, они на грани исчезновения
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Allison Robbert - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Страны Европы, и в частности Германия, в настоящее время находятся на грани исчезновения из-за низкой рождаемости. Об этом сообщил основатель компаний SpaceX и Tesla, американский миллиардер Илон Маск на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter).

«Они (Германия и остальные европейские страны. — «Газета.Ru») находятся под угрозой исчезновения», — отметил он.

По мнению Маска, Германия и Европа находятся в глубоком кризисе по причине низкого уровня рождаемости.

В октябре газета New York Times писала, что миллиардер серьезно обеспокоен спадом рождаемости, собирается стать донором спермы и строит комплекс для своих детей в Техасе.

В сентябре Маск заявлял, что демографический кризис в Евросоюзе на фоне низкой рождаемости неизбежен. Самые низкие показатели рождаемости в Европе наблюдаются на Мальте (1,08), в Испании (1,16), в Италии (1,24), в Греции (1,32) и на Кипре (1,37).

Кроме того, в 2024 году в России зафиксирован исторический минимум рождаемости, который последний раз был в 1999 году после дефолта. По данным Росстата, в первую половину текущего года в России появилось на свет всего 599,6 тыс. детей — на 16,6 тысячи меньше, чем за такой же период прошлого года. В июне рождаемость в России рухнула еще сильнее — до 98,6 тысячи детей, что стало рекордно низким показателем. До этого число новорожденных обычно не опускалось ниже 100 тысяч.

Ранее Путин назвал причины демографического провала в России.

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