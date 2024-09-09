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В России зафиксирован исторический минимум рождаемости

Росстат: рождаемость в России рухнула до времен дефолта 1998 года

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Shutterstock

В 2024 году в России зафиксирован исторический минимум рождаемости, который последний раз был в 1999 году после дефолта. Это следует из опубликованных данных Росстата.

По данным таблицы, в первую половину 2024 года в России появилось на свет всего 599,6 тыс. детей — на 16,6 тысячи меньше, чем за такой же период прошлого года.

В июне рождаемость в России рухнула еще сильнее — до 98,6 тысячи детей, что стало рекордно низким показателем. До этого число новорожденных обычно не опускалось ниже 100 тысяч.

В то же время в стране фиксируют рост естественной убыли населения. В первую половину 2024 года она выросла на 49 тысяч в сравнении в таким же периодом в 2023 году и составила 321,5 тысячи человек, посчитали в ведомстве.

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина предложила реализовать «специальную демографическую операцию» в России, начав с Дальнего Востока. По ее словам, демографическая политика должна быть четко структурирована, как и социальная.

В условиях отсутствия единой стратегии мы решили обратиться в правительство с предложением о создании центра по подготовке кадров в области демографии, добавила парламентарий.

Ранее в России назвали главные факторы для стимулирования рождаемости.

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