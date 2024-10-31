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Маск решил построить для своих детей комплекс в Техасе

NYT: Маск собирается стать донором спермы и строит комплекс для своих детей

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elonmusk/X (ранее Twitter)

Американский миллиардер Илон Маск серьезно обеспокоен спадом рождаемости, собирается стать донором спермы и строит комплекс для своих детей в Техасе. Об этом сообщает газета New York Times.

«Будучи сторонником искусственного оплодотворения, Маск твердо верит в необходимость роста населения планеты. <...> На званом ужине <...> в прошлом году Маск предложил свою сперму женатой паре, с которыми общался лишь несколько раз», — сообщает издание.

В качестве своих достижений Маск указывает обширное количество собственных детей, не менее 11 мальчиков и девочек, которых он планирует поселить вместе с тремя матерями в три особняка в Техасе. В данный момент комплекс зданий продолжает строиться.

До этого американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что демографический кризис в Евросоюзе на фоне низкой рождаемости неизбежен.

Ранее Маск после задержания Дурова во Франции решил ограничить передвижения по миру.

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