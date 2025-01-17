Завершено расследование дела экс-представителя теробороны ВСУ Эштон-Чирилло

Следственный комитет России завершил расследование дела в отношении бывшего представителя сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), американской журналистки-трансгендера Сары Эштон-Чирилло. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.

«Завершено расследование в отношении гражданки США Сары Эштон-Чирилло, которой заочно предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

По данным следствия, Эштон-Чирилло участвовала в боевых действиях на стороне ВСУ, а также распространяла заведомо ложную информацию о ВС РФ.

5 февраля Эштон-Чирилло внесли в перечень экстремистов и террористов, говорится на сайте Росфинмониторинга. В июне она была объявлена в розыск в РФ.

В августе 2023 года Сара была назначена одним из официальных представителей сил теробороны Украины. Известна заявлениями о том, что российские журналисты должны поплатиться за «преступления». Ее слова официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала еще одним «доказательством террористического характера киевского режима».

В сентябре трансгендера отстранили от должности представителя теробороны.

Ранее уволенная с поста спикера ВСУ трансгендер сообщила о проблеме с наемниками.