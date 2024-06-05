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В России объявили в розыск представлявшего тероборону Украины трансгендера

МВД РФ объявило в розыск экс-представителя теробороны ВС Украины Эштон-Чирилло

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Мария Захарова' class="item-image" >
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Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего представителя сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), американскую журналистку-трансгендера Сару Эштон-Чирилло. Информация об этом размещена в базе розыска МВД.

«Эштон-Чирилло Сара 09.07.1977», — отмечается в базе.

Уголовная статья, по которой она разыскивается, не сообщается.

5 февраля Эштон-Чирилло внесли в перечень экстремистов и террористов — соответствующая информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

В августе 2023 года Сара была назначена одним из официальных представителей сил теробороны Украины. Известна заявлениями о том, что российские журналисты должны поплатиться за «преступления». Ее слова официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала еще одним «доказательством террористического характера киевского режима».

В сентябре трансгендера отстранили от должности представителя теробороны.

Ранее уволенная с поста спикера ВСУ трансгендер сообщила о проблеме с наемниками.

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