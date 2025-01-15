В Дагестане загорелся крупный мебельный цех

МЧС: в Хасавюрте горит мебельный цех на площади 1,5 тысячи квадратных метров

В Хасавюрте загорелся двухэтажный мебельный цех на площади 1,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве добавили, что огонь перекинулся на жилой дом.

Накануне в Туле произошел пожар в здании военного госпиталя. В здании частично обрушилась кровля.

В правительстве Тульской области рассказали, что огонь мог возникнуть из-за неисправности электропроводки.

Данных о пострадавших не поступало. На лечении в медицинском учреждении находились российские военнослужащие, проходящие срочную службу. Губернатор региона Дмитрий Миляев заявил, что всех пациентов разместили в других больницах.

Ранее появилось видео пожара в промзоне Химок.