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В Дагестане загорелся крупный мебельный цех

МЧС: в Хасавюрте горит мебельный цех на площади 1,5 тысячи квадратных метров
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Кадр видео: »Дагестан 24/7»

В Хасавюрте загорелся двухэтажный мебельный цех на площади 1,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве добавили, что огонь перекинулся на жилой дом.

Накануне в Туле произошел пожар в здании военного госпиталя. В здании частично обрушилась кровля.

В правительстве Тульской области рассказали, что огонь мог возникнуть из-за неисправности электропроводки.

Данных о пострадавших не поступало. На лечении в медицинском учреждении находились российские военнослужащие, проходящие срочную службу. Губернатор региона Дмитрий Миляев заявил, что всех пациентов разместили в других больницах.

Ранее появилось видео пожара в промзоне Химок.

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