Появилось видео пожара в промзоне Химок

МЧС сообщило о пожаре на производстве пленки в Химках

В подмосковных Химках произошел пожар в помещении по производству и хранению пленки. Об этом сообщает МЧС России в Telegram-канале.

По данным ведомства, огонь распространился на площади в 1,2 тыс. кв. м. Его тушит 81 пожарный с помощью 27 единиц техники.

В местных пабликах жители публикуют кадры столба дыма, который поднимается в небо из промзоны на Заводской улице.

11 января в городе Яхроме в Подмосковье загорелась психиатрическая больница. По данным МЧС, площадь возгорания в административном здании на Вокзальной улице составляла 1 тыс. кв. м. Из здания спасли четырех человек. К тушению огня были привлечены более 40 пожарных и 11 единиц техники. К 18:22 им удалось локализовать пожар, на это потребовалось около получаса.

Вечером этого же дня загорелось здание Казахстанско-Британского университета в Алма-Ате. По предварительным данным, на четвертом этаже в одном из помещений учреждения на улице Толе би произошло возгорание потолочного перекрытия.

Ранее в Ленобласти мужчина устроил пожар в арендованной квартире из-за ссоры с девушкой.