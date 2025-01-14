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В Латвии рассматривают криминальную версию смерти бывшего мужа Седоковой

Mash: в Латвии судмедэксперты допустили криминальную версию гибели Тиммы
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Artur Stabulnieks/IMAGO/Global Look Press

В Латвии судмедэксперты рассматривают криминальную версию смерти бывшего мужа певицы Анны Седоковой, баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По словам друзей Тиммы, латвийские специалисты выявили расхождения с заключением из России, но окончательного вывода не дали, отмечается в сообщении.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Прощание с Тиммой прошло 27 декабря в Риге. На церемонии присутствовала первая супруга спортсмена.

В России Тимма выступал за петербургский «Зенит» и «Химки» с 2015 по 2021 год. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Алисон», которая участвует в турнире Media Basket.

В декабре Седокова развелась с Тиммой. Они были женаты с 2020 года. Артистка отмечала, что она хотела расстаться уже давно. По словам исполнительницы, ее отношения с Тиммой изжили себя.

Ранее бывшая жена Тиммы заявила, что Седокова не оплачивала похороны баскетболиста.

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