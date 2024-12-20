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Бывшая жена Тиммы заявила, что Седокова не оплачивала похороны баскетболиста

Экс-жена Тиммы Оша заявила, что Седокова не оплачивала его похороны
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Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

Первая жена латвийского баскетболиста Яниса Тиммы и мать его сына Сана Оша на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что другая бывшая супруга спортсмена Анна Седокова не оплачивала его похороны.

По словам Оши, за четыре часа люди собрали €60 тыс. (около 6,5 млн рублей), и все расходы покрываются из этих средств. До этого, 18 декабря директор Седоковой заявила, что певица взяла на себя все финансовые расходы, связанные с организацией похорон своего бывшего супруга.

Оша также назвала последние пять лет жизни «кошмаром для нас всех» — для нее самой и родителей баскетболиста, намекая на его брак с Седоковой.

Информация о том, что тело Тиммы после его самоубийства нашли в Москве, появилась в СМИ ночью 17-го числа.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен также выступал за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Ранее стало известно, какой подарок отправил Тимма Седоковой перед кончиной.

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