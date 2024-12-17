В Москве нашли мертвым бывшего мужа Седоковой

Латвийский баскетболист Янис Тимма — бывший муж певицы Анны Седоковой — совершил самоубийство в Москве. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, на смартфоне 32-летнего Тиммы стояла заставка с надписью «Позвоните Анне» и ее абонентским номером. Источники Telegram-канала 112 сообщают, что тело спортсмена обнаружили в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы.

Накануне баскетболист в социальных сетях поздравил бывшую супругу с днем рождения, ей исполнилось 42 года.

В России Тимма выступал за петербургский «Зенит» и «Химки» с 2015 по 2021 год.

В декабре Седокова развелась с Тиммой. Они были женаты с 2020 года. Артистка отмечала, что она хотела расстаться уже давно. По словам исполнительницы, ее отношения с Тиммой изжили себя.

В ноябре сообщалось, что у Тиммы распродают имущество в Латвии, поскольку спортсмен не платит алименты своему шестилетнему сыну Кристиану. По информации Telegram-канала «Светский хроник», баскетболист не может платить алименты, так как у него «нет денег». Сейчас в Риге продают его имущество — долю на земельном участке площадью 816 квадратных метров и место на автостоянке.

Ранее бывшего мужа Седоковой обвинили в измене.