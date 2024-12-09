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Седокова официально развелась с баскетболистом

Певица Седокова развелась с третьим мужем Янисом Тиммой

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annasedokova/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Анна Седокова официально развелась с баскетболистом Янисом Тиммой. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

Седокова и Тимма поженились в 2020 году. Седокова признавалась, что ей и супругу было нелегко принять решение о разрыве. Артистка отмечала, что она хотела расстаться уже давно. По словам исполнительницы, ее отношения с Тиммой изжили себя. Певица желала развестись еще полтора-два года назад.

14 ноября певица намекала, что помирилась с мужем. Она опубликовала фото с большим букетом красных роз и назвала свои отношения с Тиммой «бесконечным сериалом».

В России 32-летний спортсмен выступал за петербургский «Зенит» и «Химки» с 2015 по 2021 годы.

Ранее стало известно, что у Тиммы распродают имущество в Латвии, поскольку спортсмен не платит алименты своему шестилетнему сыну Кристиану.

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