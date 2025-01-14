Эстония решила выйти из соглашения по безопасности с Россией

Таллин решил выйти из соглашения о сотрудничестве в сфере обеспечения безопасности дорожного движения с Россией, заявил министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс. Об этом сообщает Postimees.

Он подчеркнул, что решение было принято согласно 18 статье соглашения, которая предполагает, что каждая сторона имеет право выйти из него в течение шести месяцев после оповещения об этом.

28 декабря российский лидер Владимир Путин подписал закон о денонсации рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе (МНЭПР).

До этого сообщалось, что украинские власти приняли решение выйти из договора с Содружеством независимых государств (СНГ), касающегося условий взаимодействия в зоне свободной торговли. Всего Киев разорвал более 130 соглашений с содружеством. Так, в июле страна вышла из договора о порядке транзита через территории стран — участниц СНГ, в мае — из соглашений о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов и о выполнении полетов воздушных судов спецназначения, а в марте денонсировала соглашение о вооруженных силах и пограничных войсках.

Ранее в Финляндии задумались о выходе из соглашения о запрете противопехотных мин.