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В Финляндии задумались о выходе из соглашения о запрете противопехотных мин

Глава МО Финляндии допустил выход из соглашения о запрете противопехотных мин

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Lehtikuva/Heikki Saukkomaa via Reuters

Финляндия рассматривает возможность выхода из международного соглашения о запрещении использования противопехотных мин. Об этом заявил глава военного ведомства Антти Хаккянен, пишет Reuters.

«Я поручил провести оценку того, является ли использование противопехотных мин фактором усиления обороны Финляндии и должны ли мы иметь возможность их использовать. И это с оборонных позиций», – сказал Хаккянен.

До этого в Финляндии депутат Европарламента Мика Аалтола и группа бывших чиновников выдвинули гражданскую инициативу о выходе из Оттавской конвенции о запрещении противопехотных мин.

Согласно Оттавской конвенции о запрете, применение и производство противопехотных мин запрещено. Конвенция вступила в силу в 1999 году и была ратифицирована 164 государствами. Украина подписала конвенцию в 2005 году, однако США, Россия, Китай, Индия и Пакистан среди ее участников не числятся.

Ранее президент Финляндии Стубб заявил, что его страна может выйти из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин.

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