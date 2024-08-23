Киев вышел из соглашения с СНГ, касающегося торговли

Украинские власти приняли решение выйти из договора с Содружеством независимых государств (СНГ), касающегося условий взаимодействия в зоне свободной торговли. Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель правительства Украины в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Осуществлен выход Украины из соглашения о технических барьерах в зоне свободной торговли», — рассказал Мельничук, уточнив, что договор с СНГ был подписан в июне 2000 года.

Всего Киев разорвал более 130 соглашений с содружеством. Так, в июле страна вышла из договора о порядке транзита через территории стран — участниц СНГ, в мае из соглашений о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов и о выполнении полетов воздушных судов спецназначения, а в марте денонсировала соглашение о вооруженных силах и пограничных войсках.

Ранее сообщалось, что Украина остается участником более 200 договоров в рамках СНГ.