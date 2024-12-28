Россия вышла из соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе

Путин подписал закон о выходе из многосторонней ядерно-экологической программы

Российский лидер Владимир Путин подписал закон о денонсации рамочного соглашения о многосторонней ядерно-экологической программе (МНЭПР). Соответствующий документ опубликован на официальном сайте публикования правовых актов.

В документе сказано, что соглашение и протокол позволили провести мероприятия по минимизации радиационного загрязнения на северо-западе России, «что способствовало повышению безопасности обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом».

По данным МИД РФ, фактически соглашение было приостановлено еще в 2015-2017 годах.

Документы были подписаны в Стокгольме 21 мая 2003 года и вступили в силу для РФ в апреле 2004 года. Они определили юридическую основу для реализации проектов содействия страны в решении задач по комплексной утилизации списанных атомных подводных лодок и судов атомного технологического обслуживания.

21 ноября правительство Российской Федерации представило в Государственную думу проект о денонсации рамочного соглашения, касающегося многосторонней ядерно-экологической программы в стране.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила сенаторам провести ревизию международных соглашений, выявить устаревшие и невыгодные для России.

Ранее Путину представил предложения по денонсации невыгодных для России международных соглашений.