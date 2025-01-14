Спасатели ликвидировали открытое горение на территории предприятия в Саратове

Бусаргин: спасатели устранили открытое горение на предприятии в Саратове

На территории предприятия в Саратове, где произошел пожар в результате атаки БПЛА, ликвидировали открытое горение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«Провел оперативное совещание на предприятии в Саратове. Пострадавших нет. Открытое горение ликвидировано. Специализированные службы находятся на месте», — написал глава области.

МЧС сообщило об отмене угрозы атаки БПЛА, передает ТАСС.

В ночь на 14 января Саратовскую область и ряд других регионов России атаковали украинские дроны. По словам Бусаргина, два предприятия в Саратове и Энгельсе получили повреждения.

После случившегося в Саратовской области в детских садах организовали дежурные группы, а в школах ввели дистанционное обучение.

По данным SHOT, в ночь на вторник над регионами РФ сбили более 200 беспилотников ВСУ. Сообщалось, что российские регионы подверглись самой массированной атаке дронов с начала года. Вражеские БПЛА ликвидировали в Татарстане, Орловской, Тульской, Саратовской и Воронежской областях.

Ранее сообщалось, что в Татарстане после атаки дронов загорелась газовая цистерна.