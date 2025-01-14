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За ночь над регионами России сбили более двухсот беспилотников ВСУ

SHOT: ночью Россию атаковали БПЛА PD-2, «Бобер», «Лютый», UJ-22 и ракеты ATACMS
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Inna Varenytsia/Reuters

За минувшую ночь более двухсот беспилотников ВСУ сбили над регионами России. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, регионы атаковали беспилотники PD-2, «Бобер», «Лютый», UJ-22, а также пять американских ракет ATACMS.

Этой ночью регионы РФ подверглись самой массированной атаке с начала года. Вражеские дроны ликвидировали в Татарстане, Орловской, Тульской, Саратовской и Воронежской областях.

На промышленном предприятии в Энгельсе Саратовской области зафиксированы повреждения, возникшие в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. Также целью атаки украинских беспилотников в Татарстане мог быть завод «Казаньоргсинтез».

Над Тульской областью были уничтожены 16 беспилотников. В городе Алексин упавшие обломки БПЛА повредили несколько автомобилей и хозяйственных построек, а также остекление в жилом доме. Telegram-каналы сообщили о взрывах в Алексине и о том, что обломки сбитого дрона упали рядом с паралимпийской базой.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что Литва передаст Украине тысячи дронов в ближайшие дни.

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Атаки БПЛА на Россию
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