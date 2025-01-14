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В Саратовской области организовали дежурные группы в детских садах из-за атаки ВСУ

В Саратове занятия в школах пройдут дистанционно из-за угрозы атаки БПЛА
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Inna Varenytsia/Reuters

В Саратовской области в детских садах организовали дежурные группы из-за угрозы атак беспилотников. Об этом сообщили в Telegram-канале минобразования региона.

«В школах Энгельса и Саратова сегодня введено дистанционное обучение. Детские сады работают в режиме дежурных групп», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, колледжи и вузы принимают решение о формате обучения самостоятельно. В пресс-службе отметили, что руководство учебных заведений должно уведомить власти об актуальном режиме обучения.

До этого губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о повреждении промышленного предприятия в Энгельсе. В результате попадания снаряда на месте возник пожар. Экстренные службы города работают на месте инцидента.

По данным Telegram-канала Mash, украинская армия при атаке на Саратовскую область применила несколько видов беспилотников. По информации журналистов, при атаке использовались реактивные ракеты-беспилотники «Пекло» и БПЛА «Бобер».

Ранее стало известно, что в Энгельсе начались проблемы с водоснабжением после атаки беспилотников.

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