Предприятия в Энгельсе и Саратове получили повреждения в ходе атаки дронов

Губернатор Бусаргин: атака БПЛА повредила два предприятия в Энгельсе и Саратове

Два предприятия в Саратовской области получили повреждения в результате атаки беспилотников. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Бусаргин.

«Сегодня Саратов и Энгельс подверглись массированной атаке БПЛА. <...> В результате атаки есть повреждения на двух промышленных предприятиях в Саратове и Энгельсе. <...> По оперативной информации, пострадавших предварительно нет», — рассказал глава области.

По его словам, в настоящее время на местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.

Утром 14 января аэропорты Казани, Саратова, Калуги и Тамбова вводили ограничения на прием и отправку самолетов. Это произошло на фоне атаки БПЛА на территорию России.

По данным SHOT, в ночь на вторник над регионами РФ сбили более 200 беспилотников ВСУ. Сообщалось, что российские регионы подверглись самой массированной атаке дронов с начала года. Вражеские БПЛА ликвидировали в Татарстане, Орловской, Тульской, Саратовской и Воронежской областях.

Ранее стало известно, что в Энгельсе начались проблемы с водоснабжением после атаки беспилотников.