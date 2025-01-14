В Энгельсе занятия в школах пройдут в дистанционном режиме

Занятия в школах города Энгельса, расположенного в Саратовской области, будут проводиться в дистанционном формате из-за потенциальной угрозы атак беспилотников. Об этом сообщил глава района Михаил Исаев в своем Telegram-канале.

«В связи с угрозой атаки БПЛА занятия в школах пройдут в дистанционном режиме. Перед администрациями учреждений поставлена задача оперативно довести всю информацию до родителей», - говорится в посте.

В ночь на 14 января на промышленном предприятии в Энгельсе были зафиксированы повреждения, возникшие в результате атаки беспилотных летательных аппаратов. По словам главы Саратовской области Романа Бусаргина, экстренные службы работают в усиленном режиме. Он также добавил, что об угрозе атаки беспилотников было объявлено в 4:57 мск.

8 января обломки одного из сбитых БПЛА упали на промышленное предприятие в Энгельсе. После этого на объекте начался пожар, который сотрудники экстренных служб тушат уже шестые сутки. Более того, несколько огнеборцев пострадали во время ликвидации пламени.

Ранее сенатор Карасин назвал слабостью атаку украинских БПЛА на Саратов и Энгельс.