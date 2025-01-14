В Татарстане после атаки дронов загорелась газовая цистерна

Власти Татарстана сообщили о возгорании газовой цистерны после атаки БПЛА

В пригороде Казани в результате атаки беспилотников загорелась цистерна с газом. Об этом сообщил Telegram-канал правительства Татарстана.

«Сегодня в 05:20 утра в пригороде Казани в результате атаки БПЛА произошло возгорание газовой цистерны. <...> В результате происшествия никто не пострадал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия побывал глава Татарстана Рустам Минниханов, который заслушал доклады от представителей компетентных органов.

Последствия атаки ликвидированы, добавили в пресс-службе кабмина.

Утром 14 января аэропорты Казани, Саратова, Калуги и Тамбова вводили ограничения на прием и отправку самолетов на фоне атаки БПЛА на территорию России.

До этого сообщалось, что на промышленном предприятии в Энгельсе Саратовской области зафиксированы повреждения, возникшие в результате атаки беспилотных летательных аппаратов.

Ранее стало известно, что Литва передаст Украине тысячи дронов в ближайшие дни.