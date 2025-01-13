Губернатор Миляев: в Туле ликвидировали открытое горение в здании госпиталя

Губернатор Тульской области Дмирий Миляев написал в своем Telegram-канале, что открытое горение в госпитале в Туле было ликвидировано.

«В 22:05 открытое горение в здании военного госпиталя на Советской в городе Туле ликвидировано», — написал он.

Пожар в военном госпитале в центре Тулы произошел днем 13 января. В здании частично обрушилась кровля.

В правительстве Тульской области рассказали, что огонь мог возникнуть из-за неисправности электропроводки. Предварительно, возгорание началось в бытовом помещении.

Данных о пострадавших не поступало. На лечении в медицинском учреждении находились российские военные, проходящие срочную службу. Губернатор региона Дмитрий Миляев заявил, что всех пациентов разместили в других больницах. Позднее стало известно, что локализовали возгорание в госпитале.

Ранее стали известны подробности о пожаре в военном госпитале в центре Тулы.