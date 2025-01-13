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В Госдуме объяснили, с чего нужно начинать борьбу с ЕГЭ

Депутат Смолин: нужно не отменять ЕГЭ, а снижать его влияние
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Даша Зайцева/«Газета.Ru»

В России нужно работать не над отменой ЕГЭ, а над тем, чтобы не допустить расширения его влияния. Это важно, так как пока обсуждается перспектива замены выпускных экзаменов на другую систему, есть угроза, что сдавать ЕГЭ заставят поступающих в колледжи. Об этом в беседе с НСН заявил зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию, член комиссии по депутатской этике Олег Смолин.

Депутат напомнил, что перед Новым годом в Госдуму внесли законопроект, предполагающий, что сдавать ЕГЭ будут и выпускники колледжей — то есть вместо отмены этой системы есть вероятность ее расширения.

«Я согласен с тем, что нужно сокращать сферу применения ЕГЭ, но в реальности происходит наоборот. Я думаю, что этот законопроект толкает кто-то сверху, будем разбираться», — заявил парламентарий.

Он призвал не допустить расширения ЕГЭ на другие сферы и сообщил, что планирует выступить перед депутатами на эту тему.

Напомним, 25 декабря в Госдуму внесли законопроект, который запрещает выпускникам колледжей поступать в вуз без сдачи ЕГЭ. Распространить меру хотят на тех, кто поступает на направление, не совпадающее с их специализацией. Смолин раскритиковал инициативу, заявив, что она ограничивает возможности продолжения образования без ЕГЭ для половины российской молодежи.

А накануне в Госдуме сообщили, что Россия уже начала отказываться от ЕГЭ, на смену которому придет новый формат оценки знаний школьников. В Рособрнадзоре, комментируя это заявление, сообщили, что речи об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идет.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об отмене ЕГЭ.

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