В Госдуме осудили планы ужесточить правила поступления в вузы после колледжей

Если выпускников колледжей обяжут сдавать ЕГЭ для поступления в вузы, то это ограничит возможность продолжить обучение для многих молодых людей, считает зампред комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин. В беседе с НСН он раскритиковал соответствующую инициативу, напомнив, что в России и без того наблюдается дефицит кадров.

Напомним, в Госдуму внесли законопроект, который запрещает выпускникам колледжей поступать в вуз без сдачи ЕГЭ. Распространить меру хотят на тех, кто поступает на направление, не совпадающее с их специализацией.

Однако многие выпускники медколледжей поступают, к примеру, на психологию, чтобы стать профессиональными медицинскими психологами, напомнил Смолин. Также многие выпускники педколледжей поступают на смежные должности в области образования, что актуально на фоне дефицита кадров из числа управленцев в этой сфере. В целом порядка 60% школьников после девятого класса идут в ссузы, в основном надеясь продолжить образование.

«Потенциально законопроект ограничивает возможности продолжения образования без ЕГЭ для половины всех молодых людей. Я буду голосовать против этого законопроекта при всем уважении к его автору», — подчеркнул парламентарий.

Предлагаемый подход, по его мнению, выгоден лишь репетиторам, так как большинство старшеклассников не столько учатся, сколько «дрессируются» для сдачи ЕГЭ. Вопреки мнению авторов инициативы, ЕГЭ не повышает качество образования, а понижает его, так как школьники начинают учить лишь те предметы, которые планируют сдавать, заключил Смолин.

Ранее эксперт раскрыл технологию, которая может заменить ЕГЭ в школах.