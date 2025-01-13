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В Рособрнадзоре оценили возможность отмены ЕГЭ в ближайшие годы

Глава Рособрнадзора Музаев: речи об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идет
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Shutterstock

Речи об отмене ЕГЭ в ближайшие годы не идет, все изменения анонсируются заранее. Об этом заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, передает РИА Новости.

«Об отмене Единого госэкзамена в ближайшие годы речи не идет. Все изменения в этой серьезнейшей сфере анонсируются за несколько лет, чтобы выпускники могли заранее к ним приготовиться», — заявил он.

По словам Музаева, всем старшеклассникам рекомендуется продолжать подготовку к экзаменам, опираясь на официальную информацию, размещенную на официальных ресурсах ведомства, а также на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что перспективы развития детально рассматриваются в рамках стратегии образования.

До этого директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов заявил, что в России уже давно назрел вопрос о необходимости отмены ЕГЭ в школах. Эта система мешает учащимся мыслить творчески, а также способствует расцвету коррупции. По его словам, советское образование, которое считалось лучшим в мире, было нацелено на творческий подход в решении задач, а не на тесты.

Ранее в Российской академии образования прокомментировали перспективу отмены ЕГЭ.

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