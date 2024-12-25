Депутаты хотят ужесточить правила поступления в вуз после колледжа

В Госдуме предложили запретить выпускникам колледжей поступать в вуз без сдачи ЕГЭ, если выбранное направление не совпадает с их специализацией. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

В материале говорится, что межфракционная группа депутатов из комитетов по науке и высшему образованию и по просвещению разработала поправки к законопроекту «Об образовании».

Они предлагают разрешить поступать по внутренним экзаменам только тем, кто закончил средне-специальное учебное заведение по направлению, совпадающему с выбранным для дальнейшего изучения в вузе. При этом учебные заведения должны будут сами разработать перечень соответствий, отмечает «Ъ».

По мнению авторов инициативы, существующие правила, когда выпускники колледжей имеют возможность поступать в вуз без ЕГЭ независимо от того, совпадает ли полученная специальность с той, по которой они собираются получать высшее образование, не обеспечивает качественный состав поступающих и не мотивирует россиян к выбору одной специальности, по которой они собираются в дальнейшем работать.

Первый зампред комитета по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил, что для вузов, которые уже предъявляют жесткие требования для абитуриентов и не принимают без сдачи госэкзаменов, ничего не изменится.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков сообщал, что в 2025 году в российских вузах ожидается увеличение числа бюджетных мест на приоритетные направления.

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