В Кремле переадресовали вопрос о дискуссии по отмене ЕГЭ

Песков: Кремль не участвует в дискуссии по вопросу отмены ЕГЭ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал министерству образования вопрос о дискуссиях о возможной отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

В разговоре с журналистами Песков отметил, что Кремль не является участником обсуждения замены ЕГЭ на другой формат.

«Эту тему должны обсуждать в правительстве, прежде всего Минобразования», — сказал пресс-секретарь.

В декабре 2024 года председатель президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил президенту России Владимиру Путину, что «вокруг ЕГЭ сегодня много споров, звучат даже предложения о его отмене». Он добавил, что часто результаты тестирования рассматривают как вступительные экзамены в вузы, и именно этот момент обнажил некоторые проблемы.

Позднее глава Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева высказала мнение, что результаты ЕГЭ не могут в полной мере отражать достижения, способности и таланты школьников. Она назвала разумной идею оценивать полученные в школе знания «интегральной» оценкой. 13 января в интервью ТАСС она заявила, что реальной альтернативы ЕГЭ сегодня в России нет.

Ранее в Госдуме поддержали идею введения интегральной оценки в школах.