Число погибших при пожарах в Калифорнии возросло до 13

NBC News: в Калифорнии число погибших при пожарах возросло до 13

В американском штате Калифорния число погибших при пяти масштабных пожарах в районе Большого Лос-Анджелеса возросло до 13 человек. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Еще 13 человек пропали без вести. Неясно, связаны ли сообщения о пропавших без вести с пожарами», — отмечает телеканал.

Пожары уничтожили целые поселения и более 12 тысяч строений. По меньшей мере 153 тысячи жителей Лос-Анджелеса ночью были эвакуированы.

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Сильные лесные пожары начались в американском Лос-Анджелесе 7 января, первым пострадал прибрежный район Пасифик-Палисейдс, затем возникли еще несколько очагов возгорания. Ситуацию усугубляет ураганный ветер, способствующий распространению огня, тушение также затрудняет дефицит воды в пожарных гидрантах.

Избранный президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social призвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома уйти в отставку на фоне сильных пожаров в штате. В свою очередь Ньюсом пригласил Трампа посетить штат, встретиться с калифорнийцами, пострадавшими от пожаров, а также присоединиться к пожарным и спасателям, которые «ставят на кон свои жизни».

Ранее ущерб от пожаров в Калифорнии оценили в $150 млрд.