Трампу, раскритиковавшему ситуацию с пожарами в Калифорнии, предложили посетить штат

Губернатор штата Калифорния Гэвин Ньюсом на фоне критики со стороны избранного президента США Дональда Трампа из-за разрушительных пожаров пригласил того посетить штат, чтобы увидеть происходящее своими глазами и не заниматься «распространением дезинформации». Об этом сообщает РИА Новости.

Ньюсом предложил Трампу встретиться с калифорнийцами, пострадавшими от пожаров, а также присоединиться к пожарным и спасателям, которые «ставят на кон свои жизни».

Губернатор подчеркнул, что человеческую трагедию не следует политизировать или распространять дезинформацию.

До этого Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social призвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома уйти в отставку на фоне сильных пожаров в штате. По его словам, лучшие и самые красивые районы США сгорают дотла и это вина действующего губернатора.

7 января в западной части округа Лос-Анджелес, который находится в штате Калифорния, начался усиливаемый ветром лесной пожар. К текущему моменту пламя охватило три района — Херст, Итон и Пасифик-Палисейдс.

На этом фоне власти объявили обязательную эвакуацию населения из зоны ЧП. В результате свои дома вынужденно покинули порядка 70 тыс. человек.

Ранее ущерб от пожаров в Калифорнии оценили в $150 млрд.