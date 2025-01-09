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Трамп призвал губернатора Калифорнии уйти в отставку

Трамп: губернатору Калифорнии следует уйти в отставку из-за пожаров

Избранный президент США Дональд Трамп в своем аккаунте в соцсети Truth Social призвал губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома уйти в отставку на фоне сильных пожаров в штате.

По его словам, лучшие и самые красивые районы США сгорают дотла.

«Они (районы. — «Газета.Ru») превратились в пепел, и Гэвину [Ньюсому] ... следует уйти в отставку. Это все его вина!» — написал Трамп.

До этого Трамп раскритиковал своего предшественника Джо Байдена за «бездействие» на фоне крупных стихийных пожаров в Калифорнии.

По его словам, происходящее в Калифорнии послужит символом «вопиющей некомпетентности и бесхозяйственности» Байдена.

7 января в западной части Лос-Анджелеса начался усиливаемый ветром лесной пожар. Местные власти объявили обязательную эвакуацию жителей района Пасифик-Палисейдс. К 8 января площадь возгорания увеличилась до 13,44 кв. км. Байден объявил режим масштабного бедствия в Калифорнии.

Ранее у актрисы Пэрис Хилтон сгорел дом из-за пожаров в США.

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