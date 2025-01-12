Путин потребовал не ослаблять прокурорский надзор за поставками вооружения в войска

Путин поручил прокуратуре не ослаблять контроль за поставками оружия в войска

Прокуратура должна продолжать системный надзор за плановыми поставками вооружений в российские войска. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин по случаю Дня работника прокуратуры, сообщается на сайте Кремля.

Глава государства обратил внимание на то, что прокуроры уже многое сделали для усиления надзора за плановыми поставками в войска оружия и техники.

«Прошу и дальше вести работу в этой сфере — системно», — подчеркнул Путин.

Президент поручил прокурорам координировать свои действия с представителями других ведомств.

В августе министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил, что оборонно-промышленный комплекс РФ в условиях колоссального санкционного давления стал еще сильнее. По его словам, российский ОПК доказал, что способен решать самые сложные задачи.

В октябре первый замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл отметил, что администрацию Белого дома поразило наращивание работы армии и оборонно-промышленного комплекса России в последние два года. По его словам, за это время произошло «воссоздание» российских вооруженных сил с такой быстротой и решимостью, которые поражают американцев.

Ранее Путин оценил вклад «народного ОПК» в решение задач спецоперации.