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Алиханов рассказал о силе российского ОПК

Алиханов: ОПК в условиях колоссального санкционного давления стал еще сильнее

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Министр промышленности и торговли России Антон Алиханов заявил на открытии форума «Армия — 2024» в подмосковной Кубинке, что оборонно-промышленный комплекс РФ в условиях колоссального санкционного давления стал еще сильнее. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня можно уверенно говорить, что оборонно-промышленный комплекс России не просто выстоял в условиях колоссального санкционного давления, он стал еще сильнее и доказал, что способен решать самые сложные задачи», — сказал Алиханов.

Он отметил, что на экспозиции представлены все перспективные образцы, проявившие себя на специальной военной операции.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что деятельность оборонно-промышленного комплекса в интересах российской армии и флота РФ получает весомую, инициативную поддержку от малого бизнеса, волонтеров, общественных и патриотических организаций и граждан. До этого Путин одобрил и подписал список поручений, которые необходимо исполнить для развития российского оборонно-промышленного комплекса.

Ранее общественности показали наработки «народного ОПК».

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