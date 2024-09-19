Путин оценил вклад «народного ОПК» в решение задач спецоперации

Талантливые инженеры, специалисты и предприниматели фактически сформировали «народный оборонно-промышленный комплекс», который поставляет технику Вооруженным силам (ВС) РФ наряду с крупными госпредприятиями. Об этом заявил президент России Владимир Путин, пишет ТАСС.

«Очень важно, что в один строй с мощными оборонными предприятиями сегодня встал так называемый народный ОПК. Это представители малого и среднего бизнеса, талантливые молодые инженеры, специалисты», — сказал лидер страны на заседании Военно-промышленной комиссии РФ по вопросу развития беспилотных авиационных систем специального назначения.

По его словам, продукция народного ОПК «зачастую не уступает по надежности и эффективности применения крупным предприятиям».

Путин отметил, что для раскрытия потенциала народного ОПК многое сделали Минобороны и Народный фронт. Глава государства призвал помогать народным организациям запускать свои заработки в производство и снимать любые препятствия, тормозящие поставки беспилотников в ВС РФ.

Президент также заявил, что в прошлом году армия России получила 140 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В этом году число поставленных в армию дронов планируется увеличить в 10 раз, подчеркнул он.

Ранее Путин осмотрел образцы БПЛА на заводе в Петербурге.