Руководство США поразили способности российской армии

Руководство США поразило наращивание работы армии и оборонно-промышленного комплекса России в последние два года. Об этом заявил первый замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл, передает ТАСС.

По его словам, в течение двух лет произошло «воссоздание» российских вооруженных сил с такой быстротой и решимостью, которые поражают американцев.

Кэмпбелл добавил, что американское руководство удивила способность России быстро восполнять потерянные танки, запасы ракет, беспилотных летательных аппаратов и все это вызывает тревогу.

США поделились этими опасениями с союзниками в Европе, где также разделяют эту позицию, заключил Кэмпбелл.

19 сентября президент России Владимир Путин заявил, что талантливые инженеры, специалисты и предприниматели фактически сформировали «народный оборонно-промышленный комплекс», который поставляет технику Вооруженным силам (ВС) РФ наряду с крупными госпредприятиями.

Президент также заявил, что в прошлом году армия России получила 140 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В этом году число поставленных в армию дронов планируется увеличить в 10 раз.

Ранее Путин осмотрел образцы БПЛА на заводе в Петербурге.