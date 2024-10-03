Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Руководство США поразили способности российской армии

Кэмпбелл: в Госдепе поражены способностями армии и ОПК России

close
Алексей Филиппов/РИА Новости

Руководство США поразило наращивание работы армии и оборонно-промышленного комплекса России в последние два года. Об этом заявил первый замгоссекретаря США Курт Кэмпбелл, передает ТАСС.

По его словам, в течение двух лет произошло «воссоздание» российских вооруженных сил с такой быстротой и решимостью, которые поражают американцев.

Кэмпбелл добавил, что американское руководство удивила способность России быстро восполнять потерянные танки, запасы ракет, беспилотных летательных аппаратов и все это вызывает тревогу.

США поделились этими опасениями с союзниками в Европе, где также разделяют эту позицию, заключил Кэмпбелл.

19 сентября президент России Владимир Путин заявил, что талантливые инженеры, специалисты и предприниматели фактически сформировали «народный оборонно-промышленный комплекс», который поставляет технику Вооруженным силам (ВС) РФ наряду с крупными госпредприятиями.

Президент также заявил, что в прошлом году армия России получила 140 тысяч беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В этом году число поставленных в армию дронов планируется увеличить в 10 раз.

Ранее Путин осмотрел образцы БПЛА на заводе в Петербурге.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами