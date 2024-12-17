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В Барнауле студенту-иностранцу грозит до 7 лет за призывы к терроризму

СК: в Барнауле предъявили обвинение иностранцу по делу о призывах к терроризму

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Shutterstock

В городе Барнауле предъявили обвинение иностранному студенту по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону в Telegram-канале.

По данным следствия, обвиняемый обучался в городе Барнауле на втором курсе высшего учебного заведения. В 2023 году обвиняемый размещал в интернете ролики, освещающие деятельность террористической организации и публично призывал к осуществлению терроризма.

«Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю», — говорится в сообщении.

В отношении студента была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент правоохранители проводят сбор доказательств по уголовному делу для установления обстоятельств произошедшего.

До этого Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Алтайского края к шести годам колонии за публикацию антироссийского контента в администрируемом им Telegram-канале и призывы к терроризму. Некоторые публикации содержали призывы к оказанию ресурсной поддержки проукраинских организаций, запрещенных в России.

Ранее суд приговорил белгородца к 16 годам колонии за поддержку террористов.

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