В Барнауле студенту-иностранцу грозит до 7 лет за призывы к терроризму

В городе Барнауле предъявили обвинение иностранному студенту по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по региону в Telegram-канале.

По данным следствия, обвиняемый обучался в городе Барнауле на втором курсе высшего учебного заведения. В 2023 году обвиняемый размещал в интернете ролики, освещающие деятельность террористической организации и публично призывал к осуществлению терроризма.

«Преступление выявлено оперативными сотрудниками Управления ФСБ России по Алтайскому краю», — говорится в сообщении.

В отношении студента была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На данный момент правоохранители проводят сбор доказательств по уголовному делу для установления обстоятельств произошедшего.

До этого Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Алтайского края к шести годам колонии за публикацию антироссийского контента в администрируемом им Telegram-канале и призывы к терроризму. Некоторые публикации содержали призывы к оказанию ресурсной поддержки проукраинских организаций, запрещенных в России.

Ранее суд приговорил белгородца к 16 годам колонии за поддержку террористов.