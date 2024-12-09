Актрису Яну Троянову заочно арестовали по статье о возбуждении ненависти

Мосгорсуд заочно арестовал актрису Яну Троянову (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ). Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Троянову судят по 282-й статье УК РФ (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

11 июня Яна Троянова назвала заслуженными призывы уничтожать россиян, в том числе детей. По мнению актрисы, родина предала «ее и меньшинство, которым она так гордится». До этого она обвинила Россию в своем алкоголизме. Троянова отметила, что до начала специальной военной операции России на Украине ее устраивали жизнь и заработок в стране. Сейчас актриса проживает во Франции.

21 июня Telegram-канал Shot сообщил, что прокуратура направила в Следственный комитет России материалы для возбуждения уголовного дела по статье 282 УК РФ в отношении этой актрисы.

9 июля Троянову внесли в список террористов и экстремистов. Внести артистку в список террористов просил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин, который известен своими доносами на российских знаменитостей.

Ранее прокуратура утвердила обвинение Татьяны Лазаревой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в оправдании терроризма.