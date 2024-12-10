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Жителя Алтая приговорили к 6 годам за Telegram-канал с антироссийским контентом

Жителю Алтая назначили 6 лет колонии за антироссийский контент в Telegram-канале

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Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Алтайского края к шести годам колонии за публикацию антироссийского контента в администратируемом им Telegram-канале и призывы к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности РФ по региону.

Отмечается, что россиянин 1976 года рождения целенаправленно создал и администрировал открытый Telegram-канал, наполнял его антироссийским контентом с целью побудить широкие массы к осуществлению террористической деятельности.

В частности, некоторые публикации содержали призывы к оказанию ресурсной поддержки проукраинских организаций, запрещенных в России, что, по данным ФСБ, подтверждается результатами проведенных лингвистических экспертиз.

Решением суда россиянин приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, уточнили в ФСБ.

Накануне сообщалось, что Верховный суд Крыма приговорил 33-летнего местного жителя к 15 годам тюрьмы за госизмену.

Ранее в Москве по делу о госизмене арестовали двух человек.

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