Жителя Алтая приговорили к 6 годам за Telegram-канал с антироссийским контентом

Второй Восточный окружной военный суд приговорил жителя Алтайского края к шести годам колонии за публикацию антироссийского контента в администратируемом им Telegram-канале и призывы к терроризму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности РФ по региону.

Отмечается, что россиянин 1976 года рождения целенаправленно создал и администрировал открытый Telegram-канал, наполнял его антироссийским контентом с целью побудить широкие массы к осуществлению террористической деятельности.

В частности, некоторые публикации содержали призывы к оказанию ресурсной поддержки проукраинских организаций, запрещенных в России, что, по данным ФСБ, подтверждается результатами проведенных лингвистических экспертиз.

Решением суда россиянин приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, уточнили в ФСБ.

Накануне сообщалось, что Верховный суд Крыма приговорил 33-летнего местного жителя к 15 годам тюрьмы за госизмену.

Ранее в Москве по делу о госизмене арестовали двух человек.